شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من يوم الاحد المقبل صرف مساعدات الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى استفادة 7.7 مليون أسرة من برنامج تافل وكرامة خلال الـ 10 سنوات ، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، وأن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية .



