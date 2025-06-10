شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج لليوم السابع: تفويج الدفعة الثانية للمدينة بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بعثة الحج المصرية جهودها المنظمة في تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ضمن خطة دقيقة تهدف إلى تأمين انتقال آمن وميسر للحجاج بعد أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة.

وقال مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج: من المقرر تفويج الدفعة الثانية بعد غدٍ الخميس، وسط استعدادات مكثفة من جميع الأطراف المعنية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال مرحلة ما بعد أداء الركن الأعظم من أركان الإسلام.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع: الدفعة الأولى من حجاج القرعة بدأت التحرك اليوم الثلاثاء عقب انتهاء المناسك، وسط إشادة واسعة من الحجاج بحسن التنظيم وجودة الخدمات المقدمة، سواء على صعيد النقل أو الإقامة أو الدعم الطبي والإرشادي.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لما تبذله الدولة المصرية، بالتنسيق مع السلطات السعودية، من رعاية شاملة لضيوف الرحمن، خاصة في ظل الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الأراضي المقدسة.

وتشهد خطة التفويج إلى المدينة المنورة هذا العام تطبيق عدد من التحسينات، من بينها الاعتماد على حافلات حديثة مكيفة، وتوفير نقاط دعم ميدانية للتعامل مع أي طارئ صحي، فضلًا عن وجود فرق إرشاد ديني وإداري ترافق الحجاج على مدار الساعة. وتشمل الرحلة التوجه إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام قرب المسجد النبوي الشريف، وزيارة الروضة الشريفة ومواقع أثرية لها مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي، ما يضفي طابعًا روحانيًا خاصًا على المرحلة الثانية من الرحلة.

وتؤكد بعثة الحج أن هناك متابعة يومية دقيقة من قيادات البعثة للتأكد من تنفيذ الجدول الزمني لتفويج الحجاج دون تأخير أو ضغط على الحافلات أو أماكن الإقامة، مع إعطاء الأولوية الكاملة للراحة النفسية والجسدية للحجاج.

يأتي تفويج الدفعة الثانية في إطار خطة تشمل جميع حجاج القرعة الذين أدوا المناسك، حيث من المقرر استكمال انتقال بقية الأفواج تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، وفق جدول زمني محكم ومعلن مسبقًا للحجاج، حرصًا على الشفافية والتنظيم.

وفي الوقت الذي يودع فيه الحجاج بيت الله الحرام، تستعد مدينة رسول الله لاحتضانهم في أجواء تملؤها السكينة والإيمان، لتكتمل الرحلة الإيمانية التي تبدأ من مكة وتزدان بزيارة المدينة، حيث تُختتم رحلة العمر بالدعاء والطمأنينة في الروضة الشريفة ومآثر النبوة.