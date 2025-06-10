شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تبدأ الأحد بالمواد غير المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، بالمواد غير المضافة للمجموع.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:



- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة .

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله .

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.

وبالنسبة للأسئلة المقالية والمواد غير المضافة للمجموع، شرحت الوزارة للطلاب فى خطوات بسيطة آلية التعامل مع ورقة الإجابة:

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له .

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

- المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها أسئلة مقالية .

- تكون أسئلة المواد غير المضافة للمجموع اختيارية فقط ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شئت فقط.

- بالنسبة للمواد المترجمة يوجد خانة فى البيانات أعلى الورقة تسمى لغة الاختبار وهى التى يدرس بها الطالب المادة الإنجليزية أو الفرنسية.