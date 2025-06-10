شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ،اليوم الثلاثاء 10_6_ 2025 كما تطرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الطماطم 11.5 جنيه
البصل 10 جنيها .
البطاطس 10جنيهات
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 10 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها .
الكوسة بـ 10 جنيهات.
الباذنجان العروس 13 جنيها .
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ50 جنيها .
الليمون بـ 40 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 15جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيه.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 37 جنيها.
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