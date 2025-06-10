شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد رحيل القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء روحية مفعمة بالإيمان والمحبة، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رحيل القديس العظيم أنبا أبرآم، أسقف الفيوم والجيزة، فى ديره الواقع بقرية العزب بالفيوم، وشهد الاحتفال قداس إلهي وترانيم روحية شارك فيها عدد كبير من الأقباط من مختلف أنحاء الفيوم.

وشارك فى القداس عدد من الكهنة ورهبان الدير، بالإضافة إلى وفود من أبناء الكنيسة الذين تجمعوا لتكريم ذكرى هذا القديس العظيم الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ الكنيسة القبطية.

وتخلل الاحتفال كلمات روحية تناولت حياة القديس أنبا أبرآم، مسيرته الرهبانية، وخدمته التي أثرت في نفوس المؤمنين، كما تم التأكيد على أهمية الاقتداء بسيرته في الحياة الروحية واليومية.

يُذكر أن دير القديس أنبا أبرآم في قرية العزب بالفيوم يُعد من الأماكن المقدسة التي تحتفظ بذكراه، ويستقطب الزوار من محبي التراث القبطي والرهبنة.