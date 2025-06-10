شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط بالأحياء والمراكز.. المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة معاينة عقار آيل للسقوط، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات.

وفيما يلي خطوات وإجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط من خلال المركز التكنولوجي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

3- كشف مشتملات لأخر فترتين.

4- صورة فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

ثالثًا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

5- إعداد تقرير المعاينة.

6- اعتماد التقرير وتلقى الخدمة.

ويعتمد عمل المراكز التكنولوجية على نظام الشباك الواحد، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد دون الحاجة للانتقال بين الإدارات المختلفة.

وتشمل خدماتها تراخيص البناء، وتجديد الرخص، واستخراج الشهادات الرسمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية المرتبطة بالمراكز.