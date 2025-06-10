شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية عمل الدقهلية تقدم العزاء إلى أسرة الشهيد البطل خالد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من وزير العمل محمد جبران ، قامت قيادات من مديرية عمل محافظة الدقهلية برئاسة أحمد رجائي، بتقديم واجب العزاء إلى أسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان، بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله.

وكان الوزير جبران قد أكد في عزاء إلى أسرة الشهيد، أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء، ودعا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ويسكنه منزلة الشهداء.

وكان قد قرر وزير العمل محمد جبران ، صرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان،بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة بالوزارة بالمتابعة والإجراءات الأزمة لصرف هذا المبلغ في اسرع وقت ممكن..وتقدم الوزير جبران إلى أسرة الشهيد البطل بخالص العزاء ،داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته ، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ويسكنه منزلة الشهداء ، وقال أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء .



