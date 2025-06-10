شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النقل البرى: الأتوبيس الترددى نقلة حضارية ويعزز كفاءة الحركة على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

قال أشرف الدوكار، نقيب النقل البري، إن تشغيل الأتوبيس الترددي تجريبيًا يُعد خطوة جادة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، ويعكس رؤية الدولة في تقديم حلول ذكية وعصرية لمشكلة الزحام المروري، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة، وعلى رأسها الطريق الدائري.

وأضاف الدوكار، في تصريحات لليوم السابع،: أن الأتوبيس الترددي يُمثل نقلة حضارية كبيرة، فهو يعتمد على محطات محددة ومسارات مخصصة، مما يسهم في تحقيق الانضباط وتقليل الاعتماد على المواصلات العشوائية وغير الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من النقل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتوفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة ومنظمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع لن يخدم فقط المواطن، بل سيكون له تأثير مباشر على العاملين في قطاع النقل البري، حيث من المتوقع أن يوفر فرص عمل جديدة، سواء في القيادة أو الصيانة أو خدمات التشغيل، كما سيسهم في إعادة تنظيم السوق وتحقيق مزيد من الحوكمة في القطاع، وهو ما تطالب به النقابة منذ سنوات.

وشدد نقيب النقل البري على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات في المحافظات المختلفة، وربطها بشبكات النقل الأخرى، مثل مترو الأنفاق وخطوط السكة الحديد، لتحقيق التكامل المنشود في خدمات النقل العام، مؤكداً أن النقابة تدعم بقوة كل توجه من شأنه تحسين أوضاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات للعاملين والمواطنين على حد سواء.