شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "إسكان وبنية تحتية" من بيت الزكاة والصدقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم خدماته للمحتاجين، ومن ضمن البرامج التى يعمل عليها البيت برنامج ستر وغطاء (إسكان وبنية تحتية ) لترميم وتأثيث منازل الفقراء، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الأسر المتضررة أو التي لحق بمنزلها أو بمأواها أي ضرر يعوق سير حياتها اليومية في العيش والسكن بحياة كريمة. وقد جاء اهتمام بيت الزكاة والصدقات المصري بهذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة، مما استدعى وضع آلية لهذه الفئة يراعى فيها تيسير و تسهيل الاجراءات المتبعة في تقديم الطلب والبحث الاجتماعي و استلام المساعدات، وتم تحديد الضوابط اللازمة في البحث و الصرف، وأسلوب التعامل مع هذه الفئة لرفع المعاناة عنها.

أهداف البرنامج :مساعدة الحالات غير القادرة على تأثيث أو ترميم المنازل الخاصة بهم ،والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للمال الزكوى. محاور البرنامج:يقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات عينية لترميم منازل الأسر المتضررة أو التي لحق بمنزلها أو بمأواها أي ضرر يعوق سير حياتها اليومية في العيش والسكن بحياة كريمة، وكذلك تأثيث وحدات سكنية قائمة او جديده، مساهمة في تخفيف الأعباء وضغوطات الحياة المعيشية للأسر. وممارسة الحياة بصورة طبيعية. وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية (الجمعيات الخيرية) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها .أو جزء منها آلية الحصول على الخدمة:تقدم الطلبات مباشرة إلى مقر" مشيخة الأزهر الشريف " بالدراسة -أو من خلال مندوبى بيت الزكاة والصدقات بمقر المعاهد الأزهرية بكل محافظة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت. المستندات المطلوبة:صوره بطاقة الرقم القومى لجميع أفراد الأسرة

صورة شهادات ميلاد الأبناء (لمن هو دون السن)

مستندات ملكية للعقار أو عقد إيجار ساري لمدة 10 سنوات في حالة تشيب منزل

رخصة بناء ( من مجلس المدينة أو الحي أو أي جهه حكومية تابع لها )

الرسومات التنفذية في حالة طلب تثقيف

إيصال مرافق (كهرباء أو غاز أو مياه)

إفادة من الشئون الإجتماعية لرب الأسرة ما اذا كان يتقاضي معاشًا من عدمه

إفادة من التأمينات الإجتماعية لرب الأسرة ما اذا كان يتقاضي معاشًا من عدمه

مفردات مرتب فى حاله عمل رب الأسرة في (القطاع العام او الخاص أو الحكومى)

إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة من عدمه

