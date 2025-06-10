شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات الاستهلاكية تستأنف العمل لطرح السلع واللحوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها اليوم الثلاثاء لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين، حيث توفر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللحوم الطازجة والمجمدة، كما توفر منتجات الخضراوات والفاكهة .

على جانب أخر، تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة ضخ المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومد أي منذ باللحوم الطازجة والمجمدة، كذلك متابعة مجموعات العمل الميدانية المنوطة بمراقبة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وأيضا التصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث تنسق الأجهزة الرقابية بوزارة التموين مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، مع تخصيص خط ساخن لتلقى أي شكاوى، حيث تتعامل الأجهزة الرقابية مع الشكوى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .