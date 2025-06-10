شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: سلاح البحرية هاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح البحرية هاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة والهجوم يهدف إلى تعميق الضرر في ميناء الحديدة، وقصفنا أهدافا للحوثيين في الحديدة ردا على هجماتهم على إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الحوثيين سيواجهون حصارا بحريا وجويا إذا لم يوقفوا هجماتهم وسنصل إلى كل مكان بحرا وجوا.