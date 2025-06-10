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جيش الاحتلال: سلاح البحرية هاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة

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جيش الاحتلال: سلاح البحرية هاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 10:20 ص

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح البحرية هاجم أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة والهجوم يهدف إلى تعميق الضرر في ميناء الحديدة، وقصفنا أهدافا للحوثيين في الحديدة ردا على هجماتهم على إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الحوثيين سيواجهون حصارا بحريا وجويا إذا لم يوقفوا هجماتهم وسنصل إلى كل مكان بحرا وجوا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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