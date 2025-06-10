شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفة موعد أول إجازة قادمة، وذلك مع انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك ، بالإضافة إلى مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025، إذ تأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، والتي تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

واستأنفت اليوم، الثلاثاء، الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص أعمالها، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى أمس، الأثنين.