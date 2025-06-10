شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء الامتحانات يوم 4 يونيو الجارى، وكشفت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادى خلال الأسبوع الجارى، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو الجارى.

وتواصل مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وتقدير الدرجات ومراجعتها بدقة، تمهيدًا لاعتماد النتائج من المحافظين وإعلانها رسميًا، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

وأشارت التغطية، إلى أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أوضحت أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 تُحتسب من مجموع كلي قدره 140 درجة، يتم احتسابها من خلال جمع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ليُحدد على أساسها تقييمه النهائي للعام الدراسي بالكامل.