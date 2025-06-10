شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. محظورات الامتحانات قبل بدء الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025، قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجارى، كالتالى:

‐ يحظر اصطحاب أى وسيلة يمكن أن تستخدم فى الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها .

‐ يحظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى .

‐ يحظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الالكترونى .

‐ يحظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية .

‐ لا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس .

‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان .

‐ يحظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة .

‐ يحظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة .

وأعلنت الوزارة أن الامتحانات تنطلق بداية من الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وأوضحت أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.