شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الثلاثاء، قبول اعتذارات الثانوية العامة 2025، لمن تتوافر فيهم شروط عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة ولمدة 3 أيام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم قبول الاعتذار فى الحالات التالية..

ـ يقبل عذر المعلم إذا كان لديه أسباب مرضية ولديه شهادة من القومسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها.

ـ يجب أن تفيد الشهادة المرضية بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة.

- يكون المعلم حاصلا على إجازة مرضية معتمدة.

- يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما.

ـ يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية

ـ يقبل عذر المعلمة إذا كان لديها طفل رضيع.

وأكدت الوزارة أنه تم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، وتم اليوم قبول الاعتذارات، وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، وعدم قبول أي اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الفترة المحددة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكان ومقار الاعتذارات كالتالى..

- إدارة جنوب الجيزة: مقر لجنة الاعتذار مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم، جنوب الجيزة، الشيخ زايد، الدقي، أكتوبر، الهرم، الواحات، العمرانية، كرادسة، حدائق أكتوبر.

- إدارة شمال الجيزة : مقر غزوة تبوط الإبتدائية « منشأة القناطر، الوراق، أوسيم، العجوزة، بولاق الدكرور، شمال الجيزة.

- إدارة أبو النمرس : مقر مدرسة منيل شيحة «أبو النمرس، العياط، الحوامدية، الصف، البدرشين، أطفيح.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، علي أن يقوم مدير الإدارة بتكليف مديري المدارس لتسهيل مهمة القائمين علي هذه اللجنة ترشيح "مدير المدرسة - وعدد أفراد 2 أمن من العاملين بالمدرسة - عامل مدرسة" للتعاون مع أعضاء لجنة أعضاء قبول الاعتذار.