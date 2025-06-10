شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج أسر الشهداء إلى المدينة.. مشهد مهيب بعد إتمام مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إنساني مهيب ومؤثر، ووسط أجواء من التنظيم الدقيق والرعاية الكاملة، بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية تفويج أسر شهداء الوطن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عقب إتمامهم مناسك الحج، ضمن برنامج بعثة حج القرعة التابع لوزارة الداخلية.

ويأتي هذا التفويج في إطار حرص الوزارة على تقديم أقصى درجات الرعاية والدعم لأسر الشهداء، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات غالية في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وجرت عملية التفويج وسط تيسيرات كبيرة أشرفت عليها الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية، حيث تم توفير حافلات حديثة مجهزة بكل سبل الراحة، مع تقديم الدعم الطبي والإداري اللازم لضمان انتقال الأسر في أجواء يسودها الهدوء والسكينة.

ومنذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، حظيت أسر الشهداء بعناية استثنائية شملت الإقامة في فنادق متميزة بالقرب من الحرم، وتنظيم مناسك الحج بإشراف متخصصين، إلى جانب تقديم برامج توعوية وخدمية متكاملة تلبي احتياجاتهم كافة.

وأكد عدد من ذوي الشهداء في تصريحاتهم تقديرهم الكبير لما لمسوه من اهتمام صادق وتنظيم محكم، مشيرين إلى أن مشاعرهم كانت مزيجًا من الفخر والحزن والسكينة، لما في هذه الرحلة من روحانية خاصة ترتبط باسم أبنائهم الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن.

ومن المقرر أن تستكمل الأسر برنامجها بزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث ستقيم بعثة الحج برنامجًا خاصًا لهم يتضمن زيارات دينية وتنظيم لقاءات مجتمعية توثق أواصر التعارف وتبرز قيم الوفاء والاعتزاز بتضحيات الشهداء.



