شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسئلة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. هتفيدك فى مراجعة المادة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة "الشعبة العلمية" عن أسئلة وتدريبات في الكيمياء تساعدهم في مراجعة المادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، وذلك استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي التي تنطلق 15 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 46 سؤالًا في مادة الكيمياء، يستطيع الطلاب من خلالها الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة والتدريب على أسئلة الامتحانات السابقة.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لـ طلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 على اختبارات موحدة لجميع الطلاب فى النظام الجديد، بحيث تكون الأسئلة بنفس مواصفة الامتحان وتخاطب الفهم والتطبيق والتحليل، كما أنها تعتمد على جزئيات أسئلة واحدة دون تغيير سواء من حيث مضمونها أو إعدادها، والاختلاف الوحيد فى الأسئلة هو اختلاف ترتيبها من نموذج لأخر حسب النماذج الامتحانية الأربعة والتى يتم توزيع الأسئلة عليها بما يتوافق مع آلية توزيع جزئيات الامتحان حسب طبيعة كل مادة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لضبط امتحانات الثانوية العامة، مشددة على أنها ستكون مؤمنة، حيث أن هناك إجراءات تأمينية مشددة سيتم اتخاذها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خروج الامتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق مبدأ العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أية مخالفات أو محاولات غش.