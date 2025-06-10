شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف خدمات الإغاثة المرورية على الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف خدمات الإغاثة المرورية على الطرقات لتلبية استغاثات المواطنين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف خدمات الإغاثة المرورية على الطرقات لتلبية استغاثات المواطنين.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف خدمات الإغاثة المرورية على الطرقات لتلبية استغاثات المواطنين، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف خدمات الإغاثة المرورية على الطرقات لتلبية استغاثات المواطنين.



