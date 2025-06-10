شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وسط تنظيم محكم وتيسيرات شاملة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية، بدأت اليوم الثلاثاء، عملية تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد أن أتموا مناسك الحج في أجواء يسودها الخشوع والتنظيم المحكم.

وجاءت هذه الخطوة استكمالًا للمسار الخدمي الذي حرصت عليه البعثة منذ لحظة وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث حظوا برعاية متكاملة وخدمات لوجستية متقدمة.

وشهدت عملية التفويج انسيابية كبيرة بفضل الجهود التنظيمية التي بذلتها البعثة، حيث تم تجهيز حافلات حديثة مزودة بكل سبل الراحة، إلى جانب توفير فرق متابعة ميدانية للتأكد من سير العملية بسلاسة دون أي معوقات.

كما تم التنسيق مع السلطات السعودية لضمان الانتقال الآمن والسريع بين المدينتين، مع توفير نقاط استراحة ودعم طبي للحجاج على طول الطريق.

وعبّر عدد من الحجاج عن امتنانهم لما لمسوه من اهتمام ورعاية، مؤكدين أن التجربة تجاوزت توقعاتهم سواء على مستوى التنظيم أو الخدمات.

وأشاروا إلى أن أداء المناسك جاء في أجواء روحانية عالية، وأن التيسيرات المقدمة ساهمت في تسهيل هذه الرحلة المباركة.

ومن المقرر أن يقيم الحجاج في المدينة المنورة عدة أيام لزيارة المسجد النبوي الشريف والمزارات الدينية، في إطار برنامج معد بعناية يضمن الراحة والطمأنينة للحجاج حتى موعد عودتهم إلى أرض الوطن.



