شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى عين شمس رابع أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، سير العمل بمستشفى عين شمس العام، وذلك فى ساعات مبكرة من رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تفقد فيها مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ومدى رضاء المواطنين عن جودة الخدمات.

بدأ الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية المدرَّبة، وتوافر الأدوية والمستلزمات بقسم الاستقبال والطوارئ، وصيدلية الطوارئ تباشر صرف الأدوية لمتلقى الخدمة، في كل من أقسام الأشعة بالمستشفى، والعيادات التخصصية والأقسام الداخلية.

وتفقد القسم الخاص بالمرضى الفلسطينيين، متحدثاً إليهم بأنهم فى وطنهم الثانى مصر التى لا تتأخر أبداً عن تقديم العون للشعب الفلسطينى، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة بعيد الأضحى المبارك.