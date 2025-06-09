شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التأمين على الماشية يذبح 450 أضحية لمؤسسات المجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية استقبل خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي 450 أضحية في مجزره التابع له بغرب النوبارية، لتقديم خدمات الذبح المتكاملة.

وقال اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم خدمات متكاملة للجمهور والمؤسسات المختلفة، بهدف تنمية الصندوق والنهوض به، وتحسين الخدمات التي يقدمها لمربي الثروة الحيوانية.

وأضاف صابر أن الصندوق أتم بنجاح كافة التزاماته المتعلقة بذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك في مجزر الصندوق الكائن بمنطقة غرب النوبارية، حيث تمت هذه الأعمال لصالح عدد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر، وهي: مصر الخير، وبنك الطعام المصري، وصندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن عملية الذبح شملت ذبح وتقطيع وتشفية وتعبئة وتغليف وتجميد 450 رأسًا من الماشية على مدار الأيام الأربعة للعيد.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن الصندوق يعمل جاهدًا لتقديم خدماته للمواطنين والمربين، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما أشاد بجهود العاملين في الصندوق وتفانيهم في العمل، موجهًا لهم الشكر ولجميع العاملين بالمجزر الآلي بمشروعات غرب النوبارية التابع للصندوق، ومثمنًا تفانيهم في تنفيذ التعاقدات وتأكيدًا على مسؤوليتهم الكبيرة.

