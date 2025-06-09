شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد المؤتمر السنوى لشباب هولندا والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية هولندا مؤتمرها السنوي لشباب الكنيسة، وذلك في الفترة من 29 مايو وحتى 1 يونيو، وذلك للشباب من 15 إلى 23 عامًا، وشارك فيه 250 شابًا وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.

وافتتح المؤتمر الأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية، بكلمة أبوية شجعت الشباب على التمسك بإيمانهم والسعى نحو علاقة أعمق مع الله. وتضمن محاضرات وجلسات روحية مقسمة بحسب الفئات العمرية، بما يناسب اهتمامات وتحديات كل مرحلة.

وركزت المحاضرات الموجهة للشباب من عمر 15 إلى 18 عامًا على موضوع “كيف أعرف مشيئة الله في حياتي”، فيما تناولت المحاضرات الخاصة بالفئة من 19 إلى 23 عامًا معنى النجاح من منظور مسيحي، مما أتاح للمشاركين فرصة للتأمل في القيم الإيمانية وربطها بواقعهم اليومى.

وأوضحت الكنيسة أنها أيام ملؤها النقاش، الصلاة، والتعارف بين أبناء الكنيسة، فى مؤتمر يسعى لترسيخ المبادئ الروحية وتعميق الإيمان في قلوب شباب المستقبل، فى ظل حرص الكنيسة على رعاية شبابها فكريُا وروحيُا.