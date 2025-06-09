شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشتري أجهزة كهربائية.. نصائح مهمة لتفادي الغش وضمان حقك والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند شراء الأجهزة الكهربائية، خاصة في ظل تعدد العلامات التجارية ووجود فروق كبيرة في الأسعار، ما يثير القلق حول جودة المنتجات وضمان الحقوق.

وفي هذا السياق، أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد المواطن على شراء آمن وذكي وتجنب الوقوع في فخ السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات:

1. حدد مواصفات الجهاز والغرض من شرائه بدقة قبل التوجه للشراء.

2. قارن بين الأسعار والمواصفات خاصة معدل استهلاك الطاقة.

3. تأكد من العلامة التجارية وبلد المنشأ ووجود وكيل أو مستورد معتمد.

4. راجع مدة الضمان وشروطه وتأكد من وجود مراكز صيانة معتمدة.

5. عند الشراء بنظام الحجز أو التقسيط، يجب تحديد ميعاد الاستلام بوضوح في الإيصال أو الفاتورة.

6. افحص الجهاز جيدًا عند الاستلام وجربه للتأكد من كفاءته ومطابقته لما تم الاتفاق عليه.

7. احرص على استلام فاتورة رسمية وشهادة ضمان من الشركة الضامنة.

8. لا تركّب الجهاز إلا من خلال الشركة المعتمدة حتى لا تفقد الضمان.

9. اقرأ دليل الاستخدام جيدًا لتفادي أي تلف بسبب سوء الاستخدام.

10. في حالة ظهور أي عيب أو مخالفة للمواصفات، لك الحق في استبدال أو استرجاع الجهاز خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة التحقق من حقوقهم والاحتفاظ بجميع المستندات الخاصة بالشراء، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 19588 أو تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني:

http://shakwa.cpa-mobile.com