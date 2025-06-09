شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT وقيمة الاشتراك الشهرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية، كما يضم تفريعة من مدينة بدر حتى مدينة المعرفة مرورا بالمنطقة الصناعية بالعاشر، وفى النقاط التالية أسعار التذاكر وقيمة الاشتراك.



قيمة الاشتراك الشهرى فى المراحل التى تعمل :



تبلغ قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، بنسبة تخفيض 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، والاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، وبنسبة 47% تخفيض، والاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ600 جنيه، وبنسبة 42% تخفيض، حيث يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر، ويعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

قيمة التذاكر للمراحل الحالية:

وتبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه، وحتى 7 محطات بـ15 جنيه، أما أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه.



