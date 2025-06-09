شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معرفة موعد أول إجازة قادمة، وذلك مع انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، بالإضافة إلى مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025، إذ تأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، والتي تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، إحازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، أن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقًا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذ له، وذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.