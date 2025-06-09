شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: جدرى القرود لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى بيان له اليوم، إنه لايزال جدرى القرود يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وأضاف، إن ارتفاع مستويات جدرى القرود لا يزال يلبي معايير حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية.

وقالت المنظمة، إنه يأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن تصاعد حالات الإصابة بجدرى القرود mpox، والذي عُقد في 5 يونيو 2025.

وأوضحت المنظمة، إنه إذ تُدرك اللجنة التقدم المُحرز في القدرة على الاستجابة في بعض البلدان، فقد أبلغت المدير العام بأن هذا الحدث لا يزال يُشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، وذلك استنادًا إلى الارتفاع المُستمر في عدد الحالات، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في غرب أفريقيا، واحتمال استمرار انتقال العدوى دون اكتشاف في بعض البلدان خارج القارة الأفريقية، وتُؤدي التحديات التشغيلية المُستمرة في الاستجابة لهذا الحدث، بما في ذلك ما يتعلق بالمراقبة والتشخيص، بالإضافة إلى نقص التمويل، إلى جعل تحديد أولويات تدخلات الاستجابة أمرًا صعبًا ويتطلب دعمًا دوليًا مُستمرًا، ووافق المدير العام على نصيحة اللجنة.



كما وافق المدير العام على توصيات اللجنة المؤقتة المنقحة، وأصدرها للدول الأعضاء التي تعاني من تفشي جدرى القرود وتُوجّه هذه التوصيات جهود الدول للوقاية من انتشار المرض والسيطرة عليه، وسيتم إصدار التقرير الكامل للاجتماع الرابع في الأسبوع المقبل.

تم تحديد تصاعد حالات الإصابة بجدرى القرود mbox في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى البلدان المجاورة لأول مرة على أنها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا من قبل المدير العام في 14 أغسطس 2024، ومنذ ذلك الحين، اجتمعت لجنة الطوارئ في 3 مناسبات إضافية، وفي كل مرة أبلغت المدير العام أن الحدث لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.