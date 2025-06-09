شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوجه نصائح طبية لطلاب الثانوية العامة لاجتياز الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: "إلى كل أبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة والشهدات الفنية، بدأتم العام الدراسى باجتهاد وجدية وحصص كثيرة ودروس كثيرة ومواد كثيرة واجتهاد وسهر ودموع واشتياقات للمستقبل، وكأنك في كل يوم من أيام السنة ترسم صورة كبيرة وجديدة لمستقبلك والرتوش الأخيرة تأتى في فترة الامتحانات.

وتابع قداسة البابا خلال فيديو له على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أن كلمة امتحان دائما تزعج الإنسان ولكنها المعبر إلى إنسان جديد" متابعاً "أرسل هذه الرسالة وأتذكر وقت ما كنت في ثانوية عامة وكانت أسرتى في حالة خوف ولكن أجتزت الامتحانات بثقة وأعتمدت على الحياة الصحية والنصائح الطبية مثل عدم الطعام كثيرا والاهتمام بالسوائل والنوم وقت كافى ولا يزعج الطالب نفسه وأن تكون هذه الفترة فترة هادئة وأن يثق أن كل ساعة بذل فيها الإنسان مجهود سيعطيه الله القوة والثمر في الامتحانات والذهن المتفتح والذهن القوى والتعبير الصحيح فى الكتابة ويفتح أمامه مجالات الكتابة فى كل سؤال.

وأختتم قداسة البابا كلمته إلى طلاب الثانوية العامة "أتمنى لكم التوفيق والنجاح ونصلى من أجل أن يبارك الله تعبكم وتحصلوا على الفرحة الكبيرة عندما تأتى من النجاح والتميز، والحلم بالنجاح الجميل والتفوق والريادة وتحقيق الأمال والأحلام، متمنيا له النجاح واليقطة والفرحة للطلاب والأسر والمجتمع والكنيسة.