شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الوضع بغزة مريع.. على إسرائيل حل قضية احتجاز السفينة "مادلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت رئاسة الوزراء في بريطانيا على ضرورة قيام إسرائيل بحل قضية احتجاز السفينة مادلين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وأضافت "موقفنا بشأن الوضع الإنساني في غزة واضح وهو أنه مريع ولا يطاق".

ومن جانبه، قال زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن السفينة مادلين لا تشكل تهديدا أو خطرا أمنيا لأحد، كما لم تنتهك القانون الدولي، وتحمل على متنها مساعدات إنسانية فقط.

أضاف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في تصريحات هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "مستمرون في التضامن مع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، وسنعمل على تسيير سفن أخرى ولن نرضخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

تابع رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: "اعتداء الاحتلال على السفينة مادلين يمثل اعتداء على القانون الدولي"، لافتا إلى أن الاحتلال لا يعترف بالقوانين الدولية ويعتمد على الدعم الأمريكي والغربي.

