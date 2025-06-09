شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد الثلاثاء شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 10 يونيو على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الحكومة: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان استفاد منها 5.3 مليون مواطن
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في إطار حصد ثمار 10 سنوات من التنمية استطاعت مصر تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، من خلال إنشاء العديد من المشروعات والمبادرات القومية مثل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، والذي بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها 350 مليار جنيه، استفاد منها 18 مليون مواطن.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة».مصر للطيران تبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
بدأت مصر للطيران اليوم الاثنين، جسرها الجوي لعودة ضيوف الرحمن إلي أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تم تسير 6 رحلات جوية من جدة إلي القاهرة لنقل حجاج قرعة سوهاج والبحيرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وحج الأفراد والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.
أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح حج هذا العام أمنيًا وصحيًا وخدميًا، وأن العمل سيبدأ على الفور للاستعداد للموسم القادم.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقتي الأمل والقادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الثلاثاء17/6/2025، والأربعاء 18/6/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حدائقها استقبلت خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك حوالي 33,225 زائرًا، وذلك في حدائق الحيوان الإقليمية بـ 5 محافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك، ليصبح إجمالي عدد الزوار في الأيام الثلاثة الأولى للعيد حوالي 71,671 زائرًا.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.وزير الزراعة يزور الموظف المعتدى عليه أثناء تنفيذا قرار إزالة بسوهاج
أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة، زيارة إلى طلعت شوقى، الموظف الذى تم التعدى عليه أثناء تنفيذ قرار إزالة في محافظة سوهاج، حيث زار الوزير الموظف المعتدى عليه داخل مستشفى الكوامل الجامعى يرافقه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، أن موسم حج هذا العام يُعد الأخير الذي يتزامن مع فصل الصيف، ولن يعود الحج إلى الصيف بعد نحو 25 عامًا؛ موضحًا أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانية مواسم في الشتاء، ثم تتجه نحو الخريف.
"صحة غزة": ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال لـ54927 شهيدا و126615 مصابا
أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54927 شهيدا و126615 مصابا منذ أكتوبر 2023، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.طقس غد الثلاثاء 10 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 10 يونيو على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.
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