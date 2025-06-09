شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يومًا على الانقلاب الصيفي.. موعد بداية فصل الصيف 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين في مصر عن موعد بداية فصل الصيف 2025 والانقلاب الصيفي، خاصة مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من شهر يونيو.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم السبت 21 يونيو 2025، أي بعد 12 يومًا من الآن، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، حتى بداية فصل الخريف في 22 سبتمبر.

متى يحدث الانقلاب الصيفي؟

يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام يوم السبت 21 يونيو 2025، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى نقطة في شمال السماء، ويكون فيه طول النهار في مصر والدول الواقعة شمال خط الاستواء هو الأطول خلال العام، بينما يكون الليل هو الأقصر.

وفي هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتكون ظلال الأجسام في وقت الظهيرة هي الأقصر طوال العام، تغيب الشمس من أقصى الشمال الغربي، ترتفع الشمس لأعلى نقطة في السماء كما تُرى من مدار السرطان.

لماذا لا يحدث الانقلاب الصيفي في نفس اليوم كل عام؟

يرتبط توقيت الانقلاب الصيفي بحركة الأرض حول الشمس، ويقع عادةً بين 20 و22 يونيو كل عام، حسب دقة الحسابات الفلكية. ويرجع اختلاف التاريخ من سنة لأخرى إلى:

- الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.24 يومًا).

- إضافة سنة كبيسة كل أربع سنوات لتعويض هذا الفرق.

- تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.

- التذبذب الطفيف في دوران الأرض.

مواعيد باقي فصول السنة

وفقًا لنفس الحسابات الفلكية:

- الربيع بدأ في 20 مارس 2025، ويستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

- الخريف يبدأ في 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

- الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.