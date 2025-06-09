شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025.. كيف تستعلم عنه إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يوليو لعام 2025، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأكدت الهيئة أنها وفرت مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلى (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام

3. عرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة

وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة صرف معاشات شهر يونيو 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي، مع توفير كل سبل التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين، كما تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل السريع في حال وجود أي شكاوى أو معوقات.