شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد محطة مصر والمترو لمتابعة تقديم الخدمة للركاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على اتخاذ الهيئة لكل التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كل أنحاء الجمهورية، ومنها رحلات خط القاهرة أسوان، وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري، ثم تفقد بهو المحطة والأرصفة، متابعا دخول وخروج الركاب من بوابات التذاكر الإلكترونية التي تساهم في عدم دخول الركاب للأرصفة بدون تذكرة، حيث أكد الوزير على مسئولي السكك الحديدية بضرورة وجود مسئولي الصيانة الخاصة بالبوابات على مدار الساعة لإصلاح أي أعطال مفاجئة، واتخاذ كل التدابير التي تكفل عدم حدوث زحام بالأرصفة وتنظيم أكشاك البيع في الساحة الخارجية والداخلية بشكل متناسق يحافظ على المظهر الحضاري للمحطة، وتكثيف اللوحات الإرشادية في الساحة الخارجية وداخل المحطة، وزيادة عدد صناديق القمامة داخل المحطات والاستمرار في أعمال النظافة على مدار الساعة بها، وكذلك المحافظة على نظافة القطارات من الخارج واعلام الجمهور بشكل مستمر بمواعيد قيام القطارات بمختلف الخطوط.

وخلال جولته بأرصفة المحطة شاهد الوزير عدد من شبابيك قطار رقم 1011 القادم من أسوان للقاهرة وقد تم رشقها بالحجارة، فوجه الوزير باستمرار حملات التوعية الخاصة بالتحذير من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، ومناشدة المواطنين بالمساهمة مع هيئة السكك الحديدية في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة، وضرورة الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة واستمرار عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة الى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كل طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقى القطارات للخطر، و تعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

كما أكد الوزير خلال جولته على ضرورة انتشار كل القيادات في المحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل، مشيرا، إلي أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة، مشددا على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

والتقى الوزير بعدد من الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور بمختلف الخطوط، حيث أكد الوزير على استمرار تحديث مرفق السكك الحديدية واستمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطويره والتي تشمل 5 محاور رئيسية .. الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ، والثاني هو تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات -) .. والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات علي الشبكة .. والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل .. وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد.

كما أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني) عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور عدد من قطارات الخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في اي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع عودة المواطنين غدا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تواجد كل قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، مؤكدا على ضرورة تسابق الجميع على تقديم مستويات خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة مع حرص الوزارة على توفير وسائل نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة يقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة

جولة وزير النقل

جانب من جولة وزير النقل

وزير النقل يتابع تقديم الخدمة للمواطنين

كامل الوزير

خلال زيارة وزير النقل