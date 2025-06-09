شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على تصريح بتوصيل مرافق لمبنى قديم.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية، ضمن خدماتها في الأحياء والمراكز والمدن، خدمة استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- لا يوجد قرار ترميم وفي حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

- عدم وجود مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

- صورة رخصة المباني.

- كشف مشتملات.

- خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

- حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

- تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم المعاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتعد المراكز التكنولوجية إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أكثر تطورًا وسهولة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتشمل خدماتها تراخيص البناء، وتجديد الرخص، واستخراج الشهادات الرسمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتوفر المراكز التكنولوجية خدمات حكومية رقمية تسهل على المواطنين الحصول على الأوراق والتصاريح دون الحاجة إلى التعامل الورقي، وتعمل على إنهاء التعاملات بسرعة وكفاءة، مما يقلل من التكدس داخل المصالح الحكومية.