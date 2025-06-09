شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 10 رحلات جوية غدا لعودة الحجاج إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغنيالإثنين، 09 يونيو 2025 01:55 م
تسير مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى 10 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد إنتهاء مناسك الحج.
وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الأوقاف والسياحة وتضامن القاهرة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وقرعة القاهرة ومطروح والبحيرة والغربية وحجاج الترانزيت وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.
وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة فى مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحى والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.
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