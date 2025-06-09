وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة فى مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحى والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 10 رحلات جوية غدا لعودة الحجاج إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012