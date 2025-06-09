شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من 15 يونيو الجارى.. السعودية تحظر العمل خلال ساعات الظهيرة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل قرار السعودية بحظر العمل تحت أشعة الشمس حيز التنفيذ فى الـ15 من يونيو الجارى، ويستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أحمد سليمان الراجحي.

حظر العمل تحت الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً في السعودية حفاظًا على سلامة العمال

تشمل ساعات الحظر من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 مساءً، في مختلف مناطق المملكة، وأوضح الراجحى، أن القرار يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى تعزيز السلامة المهنية للعاملين، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

وأكد الوزير التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، بما ينسجم مع معايير الصحة المهنية ويعكس حرص المملكة على حقوق العاملين وسلامتهم.

حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت الشمس.. ووزارة العمل تنشر دليل السلامة المهنية

ويعد هذا القرار السنوي جزءًا من سياسات تنظيم سوق العمل وتحسين ظروفه، كما تسهم الإجراءات الوقائية المصاحبة له في تقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما في القطاعات التي تتطلب أعمالًا ميدانية في الهواء الطلق.

ومن جهة أخرى، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، إلى جانب الدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة"، وذلك بهدف إطلاع أصحاب المنشآت وتمكينهم من تطبيق ما ورد فيهما.