شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع عيادة طبيب واقعة المسنة المتوفية فى قنا لعدم وجود ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا غلق وتشمييع عيادة طبيب واقعة مسنة بمدينة قوص، وذلك لعدم وجود ترخيص للعيادة.

وكانت قد بدأت جهات التحقيق في مركز قوص جنوب قنا التحقيق في واقعة اتهام أسرة مسنة لطبيب بعدم توقيع الكشف الطبي عليها، ووفاتها بعد فترة قليلة من مغادرتهم العيادة.

وتداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر رفض طبيب الكشف على مسنة، وذلك عقب مشادّة حدثت داخل عيادته الخاصة.

وفاة مريضة بعد رفض طبيب توقيع الكشف عليها

وأوضح أحد أقارب المريضة لليوم السابع، أنهم ذهبوا للكشف عند طبيب باطنة، ولكن نظرًا لحاجة المريضة إلى تدخل جراحي، تم تحويلها إلى إحدى العيادات الخاصة لطبيب جراحة، وعند الوصول إلى العيادة، طلبوا الدخول للطبيب لإجراء الفحوصات والتعامل مع الحالة، إلا أن مشادّة حدثت في الخارج رفض على إثرها الطبيب توقيع الكشف.

وأشار، إلى أن الطبيب رفض توقيع الكشف عليها بسبب تلك المشادّة وقام بكتابة تحويل إلى استشاري بالمستشفى وبعد ساعة توفيت الحالة، وتم دفنها بمقابر العائلة في قرية جراجوس.