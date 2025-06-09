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مصر للطيران تبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الإثنين، 09 يونيو 2025 03:16 م

بدأت مصر للطيران اليوم الاثنين، جسرها الجوي لعودة ضيوف الرحمن إلي أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تم تسير 6 رحلات جوية من جدة إلي القاهرة لنقل حجاج قرعة سوهاج والبحيرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وحج الأفراد والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

واستعدت سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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