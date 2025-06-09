شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام أمنيًا وصحيًا وخدميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح حج هذا العام أمنيًا وصحيًا وخدميًا، وأن العمل سيبدأ على الفور للاستعداد للموسم القادم.

ومن جانبه، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح موسم الحج هذا العام، واصفا إياه بـ"الاستثنائي والتاريخي".

وقال السديس، اليوم الاثنين، إن موسم حج هذا العام حقق نجاحا استثنائيا ومبهرا لم يحدث منذ 40 عاما" موجها في الوقت ذاته رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الجهود التي بذلت في خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي أشرف بنفسه على نجاح موسم الحج لهذا العام، مشددا على أن هناك تطورا ملحوظا في جميع القطاعات المختلفة أثناء موسم الحج.

وأوضح السديس أن الخطة التشغيلية المقدمة من قطاع رئاسة الشؤون الدينية حققت رضا قاصدي بنسبة 90%، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة في السعودية لنجاح موسم الحج القادم.



يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلن فيه الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام أمنيا وصحيا وخدميا، مؤكدا البدء على الفور في التحضير لموسم العام المقبل.