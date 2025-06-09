شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: إسرائيل ألقت مادة "مهيجة بيضاء" على السفينة مادلين قبل اعتقال النشطاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن الجيش الإسرائيلى استخدم طائرات مسيرة لإلقاء "مادة مهيجة بيضاء" على السفينة مادلين التى كانت مبحرة إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه من قبل دولة الاحتلال، قبل الصعود إلى متنه واحتجاز النشطاء.

وأظهرت صور من السفينة مادلين، التى تحمل مجموعة من النشطاء من مختلف الجنسيات من بينهم ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج، سطح السفينة مغطى بسائل أبيض، تم رشه من طائرة مسيرة فجر الاثنين، وفقًا للمجموعة التى تقف وراء مهمتها. ولم يتضح على الفور ماهية هذا السائل.

وقال تحالف أسطول الحرية الذى نظم الرحلة، إن "طائرات رباعية المراوح أحاطت بالسفينة، ورشتها بمادة مهيجة بيضاء".

وقامت إسرائيل باعتقال ثونبرج و11 من النشطاء الآخرين من على متن السفينة مادلين، التى تم سحبها إلى ميناء أشدود الإسرائيليى، حيث أمر جيش الاحتلال الإسرائيلى بعرض فيديو لهجمات حماس فى 7 أكتوبر 2023 قبل ترحيلهم.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان: "يجب على جريتا المعادية للسامية وأصدقائها المؤيدين لحماس أن يرو حقيقة الجماعة ( الإرهابية)، التى جاءوا لدعمها والعمل باسمها. يجب أن يروا الفظائع المرتكبة ضد النساء وكبار السن والأطفال، وأن يفهموا من تقاتل إسرائيل دفاعاً عن نفسها".

من جانبها، اتهمت ثونبرج إسرائيل باختطافها، وناشدت المجتمع الدولى تقديم الدعم العاجل، وقالت: "أحث جميع أصدقائى وعائلتى ورفاقى على الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحى والآخرين فى أسرع وقت ممكن".