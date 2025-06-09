شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بـ"الكشف المبكر عن السرطان" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تُعد من أهم المبادرات الرئاسية المعنية بالحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة انطلقت منذ عامين، ونجحت في تقديم الفحص المجاني لأكثر من 11 مليون مواطن، مستهدفة أربعة أنواع من الأورام الأكثر شيوعًا، وهي: سرطان الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وأشار إلى أن المبادرة تركز على الكشف المبكر بهدف تقليل معدلات الإصابة والوفيات، وتحقيق نسب شفاء أعلى، خاصة أن الأورام تعد من الأمراض التي ترتبط نتائج علاجها بشكل كبير بتوقيت اكتشافها.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الفحوصات فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعية توضح كيفية الوقاية من الإصابة، من بينها الإقلاع عن التدخين، واتباع نمط حياة صحي، مؤكدًا أن الفرق الطبية تقدم الإرشادات للمواطنين حول السلوكيات المرتبطة بعوامل الخطورة.

ولفت المتحدث باسم الصحة، إلى أن الفئة المستهدفة من المبادرة تشمل الرجال والنساء من سن 18 عامًا فأكثر، خاصة ممن لديهم عوامل خطورة، كالتدخين أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأورام، مبينًا أنه يمكن المشاركة في المبادرة عبر زيارة وحدات الرعاية الأولية المنتشرة بجميع المحافظات، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (15335)، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.