شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة لمواجهة ارتفاع الحرارة فى مزارع الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالإثنين، 09 يونيو 2025 01:00 م
حدد معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية عددا من التوصيات الهامة لمواجهة درجات الحرارة العالية في مزارع الإنتاج الحيواني خلال فصل الصيف وذلك لضمان صحة وسلامة الحيوانات .وفيما يلي بعض التوصيات الهامة التي يجب مراعاتها:
التهوية: تأكد من وجود تهوية جيدة داخل الحظائر. استخدم المراوح ونظم التهوية لتحسين تدفق الهواء وتقليل تراكم الحرارة.
أنظمة التبريد: استخدم أنظمة التبريد مثل الرذاذ أو البخاخات المائية أو الوسادات التبخيرية لخفض درجة الحرارة المحيطة.
الظل: وفر مناطق مظللة كافية لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة. استخدم الأقمشة المظللة أو الأشجار أو الملاجئ المشيدة.
إمدادات المياه: تأكد من توفير كميات كافية من الماء البارد والنظيف. استخدم وسائل لتبريد المياه مثل وضع مكعبات الثلج في الماء.
إدارة التغذية: قدِّم الأعلاف في الأوقات الباردة من اليوم (الصباح الباكر أو المساء) لتجنب زيادة الحرارة الناتجة عن عملية الهضم.
الإلكتروليتات والفيتامينات: أضف الإلكتروليتات والفيتامينات إلى مياه الشرب لمساعدة الحيوانات على الحفاظ على مستويات الطاقة والترطيب.
إدارة الفضلات: حافظ على نظافة وجفاف الحظائر لتقليل تراكم الحرارة والرطوبة.
كثافة التخزين: قلل من كثافة الحيوانات في الحظائر لتحسين تدفق الهواء وتقليل الإنتاج الحراري.
مراقبة السلوك: راقب الحيوانات لاكتشاف علامات الإجهاد الحراري مثل التنفس السريع أو الخمول أو فقدان الشهية. اتخذ إجراءات فورية إذا لاحظت هذه العلامات.
العزل: استخدم مواد عازلة في الحظائر لتقليل تقلبات درجات الحرارة والحفاظ على برودة المكان في الطقس الحار.
التعامل: قلل من التعامل مع الحيوانات خلال الأوقات الحارة من اليوم لتجنب زيادة الإجهاد.
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