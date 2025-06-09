شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة لمواجهة ارتفاع الحرارة فى مزارع الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

‏حدد معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية عددا من التوصيات الهامة لمواجهة درجات الحرارة العالية في مزارع الإنتاج الحيواني خلال فصل الصيف وذلك لضمان ‏صحة وسلامة الحيوانات .

وفيما يلي بعض التوصيات ‏الهامة التي يجب مراعاتها:‏التهوية: تأكد من وجود تهوية جيدة داخل الحظائر. استخدم المراوح ونظم التهوية لتحسين تدفق ‏الهواء وتقليل تراكم الحرارة.‏أنظمة التبريد: استخدم أنظمة التبريد مثل الرذاذ أو البخاخات المائية أو الوسادات التبخيرية لخفض ‏درجة الحرارة المحيطة.‏الظل: وفر مناطق مظللة كافية لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة. استخدم الأقمشة ‏المظللة أو الأشجار أو الملاجئ ‏المشيدة.‏إمدادات المياه: تأكد من توفير كميات كافية من الماء البارد والنظيف. استخدم وسائل لتبريد المياه ‏مثل وضع مكعبات الثلج ‏في الماء.‏إدارة التغذية: قدِّم الأعلاف في الأوقات الباردة من اليوم (الصباح الباكر أو المساء) لتجنب زيادة ‏الحرارة الناتجة عن عملية ‏الهضم.‏الإلكتروليتات والفيتامينات: أضف الإلكتروليتات والفيتامينات إلى مياه الشرب لمساعدة الحيوانات ‏على الحفاظ على مستويات ‏الطاقة والترطيب.‏إدارة الفضلات: حافظ على نظافة وجفاف الحظائر لتقليل تراكم الحرارة والرطوبة.‏كثافة التخزين: قلل من كثافة الحيوانات في الحظائر لتحسين تدفق الهواء وتقليل الإنتاج الحراري.‏مراقبة السلوك: راقب الحيوانات لاكتشاف علامات الإجهاد الحراري مثل التنفس السريع أو ‏الخمول أو فقدان الشهية. اتخذ ‏إجراءات فورية إذا لاحظت هذه العلامات.‏

العزل: استخدم مواد عازلة في الحظائر لتقليل تقلبات درجات الحرارة والحفاظ على برودة المكان ‏في الطقس الحار.‏

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التعامل: قلل من التعامل مع الحيوانات خلال الأوقات الحارة من اليوم لتجنب زيادة الإجهاد.‏

