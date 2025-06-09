شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة بالسعودية تُكرّم البعثة المصرية بعد موسم ناجح والان مع تفاصيل الخبر

في حفل "ختامه مسك" السنوي، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، كرمت الوزارة عددًا من مكاتب شؤون الحج الفائزة بجائزة التميز في التواصل، وذلك تقديرًا لجهودهم في إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج لهذا العام. و

جاء على رأس المكرمين مكتب شؤون حج مصر، بعد الأداء اللافت الذي قدمته بعثة الحج المصرية على مدار الموسم.

وتسلم الجائزة مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، والذي أعرب عن فخره بهذا التكريم الذي يعكس تقديرًا دوليًا للجهود التنظيمية والخدمية التي بذلتها البعثة على مدار موسم الحج، والذي شهد نجاحًا استثنائيًا بكل المقاييس.

واعتبر التكريم تتويجًا لجهود مكثفة بدأ التحضير لها منذ شهور، تضمنت إعداد خطط استباقية وتنسيقًا متواصلًا مع الجهات السعودية، إلى جانب الحضور الدائم والميداني للضباط والضابطات في مواقع إقامة الحجاج ومناطق أداء المناسك.

وأشادت الجهات المنظمة بالدور الحيوي الذي قامت به بعثة حج القرعة، خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون الحجاج ميدانيًا، والتعامل مع الحالات الإنسانية من خلال فرق متخصصة كانت حاضرة في كل المواقع، فضلًا عن إدارة غرفة عمليات على مدار الساعة لضمان سرعة التدخل في أي موقف طارئ.

وتميز موسم الحج المصري هذا العام بخلوه من الحوادث أو الإصابات الجسيمة أو حالات الوفاة، وهو ما أضفى طابعًا خاصًا على إشادة المسؤولين السعوديين بأداء البعثة المصرية، ووصفه البعض بأنه من أنجح مواسم البعثة على الإطلاق.

وفي سياق متصل، أعرب عدد من الحجاج المصريين عن ارتياحهم لمستوى الخدمة والرعاية التي تلقوها، سواء في أماكن الإقامة أو خلال التنقل بين المشاعر المقدسة، مشيدين بحسن التنظيم وتوافر الأطباء والعلماء المرافقين لهم، والذين لم يتوانوا عن تقديم الدعم الكامل في جميع الأوقات.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة عمل جماعي تكامل فيه الأداء الإداري، والديني، والطبي، ليظهر الحاج المصري في أفضل صورة تعكس مكانة مصر وجهود مؤسساتها في خدمة ضيوف الرحمن.



