شكرا لقرائتكم خبر عن "قالهم مش هكشف".. التحقيق فى واقعة طبيب قنا والمريضة المسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جهات التحقيق في مركز قوص جنوب قنا التحقيق في واقعة اتهام أسرة مسنة لطبيب بعدم توقيع الكشف الطبي عليها، ووفاتها بعد فترة قليلة من مغادرتهم العيادة.

وكان قد تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر رفض طبيب الكشف على مسنة، وذلك عقب مشادّة حدثت داخل عيادته الخاصة.

وفاة مريضة بعد رفض طبيب الكشف عليها

وأوضح أحد أقارب المريضة لـ"الخليج 365"، أنهم ذهبوا للكشف عند طبيب باطنة، ولكن نظرًا لحاجة المريضة إلى تدخل جراحي، تم تحويلها إلى إحدى العيادات الخاصة لطبيب جراحة، وعند الوصول إلى العيادة، طلبوا الدخول للطبيب لإجراء الفحوصات والتعامل مع الحالة، إلا أن مشادّة حدثت في الخارج رفض على إثرها الطبيب توقيع الكشف.

وأشار إلى أن الطبيب رفض توقيع الكشف عليها بسبب تلك المشادّة، وقام بكتابة تحويل إلى استشاري بالمستشفى وبعد ساعة توفيت الحالة، وتم دفنها بمقابر العائلة في قرية جراجوس.