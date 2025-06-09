شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تحتضن أولى قوافل الحجاج المتعجلين فى أجواء روحانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المدينة المنورة خلال الساعات الماضية طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مشعر منى، بعد أن أتموا رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، واختاروا التعجل في مغادرة المشاعر المقدسة.

وتوافدت الحافلات التي تقل الحجاج إلى المدينة المنورة في مشهد يعكس انسيابية عالية في الحركة والتنظيم، وسط جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

ويحرص الحجاج المتعجلون على زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين، لما تمثله المدينة المنورة من قدسية ومكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث تعد محطتهم الثانية بعد أداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

وكثفت مختلف الجهات الخدمية في المدينة المنورة من استعداداتها، من خلال رفع جاهزية المرافق الصحية والإسعافية، وتنظيم حركة النقل، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية بلغات متعددة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج. كما شاركت فرق تطوعية وشبابية في استقبال الحجاج وتقديم الدعم اللوجستي والإرشادي، ما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية.

ويُتوقع أن يتزايد عدد الحجاج الوافدين إلى المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، مع استكمال بقية المتعجلين والمتمتعين مناسكهم، في وقت تواصل فيه الجهات المسؤولة تنفيذ خططها التشغيلية لموسم ما بعد الحج، ضمن رؤية تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة ضيوف الرحمن.



حجاج بيت الله (1)



حجاج بيت الله (2)