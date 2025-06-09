شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. موسم حج 2025 الأخير فى فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها موسم حج 2025 الأخير فى فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الحكومة: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان استفاد منها 5.3 مليون مواطن
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في إطار حصد ثمار 10 سنوات من التنمية استطاعت مصر تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، من خلال إنشاء العديد من المشروعات والمبادرات القومية مثل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، والذي بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها 350 مليار جنيه، استفاد منها 18 مليون مواطن.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقتي الأمل والقادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الثلاثاء17/6/2025، والأربعاء 18/6/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حدائقها استقبلت خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك حوالي 33,225 زائرًا، وذلك في حدائق الحيوان الإقليمية بـ 5 محافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك، ليصبح إجمالي عدد الزوار في الأيام الثلاثة الأولى للعيد حوالي 71,671 زائرًا.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.وزير الزراعة يزور الموظف المعتدى عليه أثناء تنفيذا قرار إزالة بسوهاج
أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة، زيارة إلى طلعت شوقى، الموظف الذى تم التعدى عليه أثناء تنفيذ قرار إزالة في محافظة سوهاج، حيث زار الوزير الموظف المعتدى عليه داخل مستشفى الكوامل الجامعى يرافقه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، أن موسم حج هذا العام يُعد الأخير الذي يتزامن مع فصل الصيف، ولن يعود الحج إلى الصيف بعد نحو 25 عامًا؛ موضحًا أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانية مواسم في الشتاء، ثم تتجه نحو الخريف.
إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين فى طريقها إلى ميناء أشدود
أكدت قناة كان العبرية، الاثنين، أن سفينة "مادلين" ما زالت في طريقها إلى ميناء أشدود بعد السيطرة عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ولا تتوافر معلومات عن موعد وصولها، ويقدر أن الأمر سيستغرق ساعات لبطء عملية الإبحار، بحسب ما نقلته في خبر عاجل قبل قليل.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.
كشفت شعبة الذهب تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، عقب حالة من الاستقرار رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وتؤكد الشعبة أن الذهب أكثر ارتباطاً بحركة اونصة الذهب عالميا وقد تشهد حركة الذهب صعوداً بحوالي 15 جنيها.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5325 جنيهًا.
عيار 21: 4660 جنيهًا.
عيار 18: 3994 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيها.
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