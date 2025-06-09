أخبار مصر.. موسم حج 2025 الأخير فى فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة، زيارة إلى طلعت شوقى، الموظف الذى تم التعدى عليه أثناء تنفيذ قرار إزالة في محافظة سوهاج، حيث زار الوزير الموظف المعتدى عليه داخل مستشفى الكوامل الجامعى يرافقه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى . أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، أن موسم حج هذا العام يُعد الأخير الذي يتزامن مع فصل الصيف، ولن يعود الحج إلى الصيف بعد نحو 25 عامًا؛ موضحًا أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانية مواسم في الشتاء، ثم تتجه نحو الخريف. "أرصاد السعودية ": موسم حج 2025 الأخير فى فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما

وزير الزراعة يزور الموظف المعتدى عليه أثناء تنفيذا قرار إزالة بسوهاج

أكدت قناة كان العبرية، الاثنين، أن سفينة "مادلين" ما زالت في طريقها إلى ميناء أشدود بعد السيطرة عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ولا تتوافر معلومات عن موعد وصولها، ويقدر أن الأمر سيستغرق ساعات لبطء عملية الإبحار، بحسب ما نقلته في خبر عاجل قبل قليل.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر. كشفت شعبة الذهب تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، عقب حالة من الاستقرار رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وتؤكد الشعبة أن الذهب أكثر ارتباطاً بحركة اونصة الذهب عالميا وقد تشهد حركة الذهب صعوداً بحوالي 15 جنيها. أسعار الذهب اليوم عيار 24: 5325 جنيهًا. عيار 21: 4660 جنيهًا. عيار 18: 3994 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيها. سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 9 يونيو 2025.. عيار 21 يسجل 4660 جنيهًا العظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين فى طريقها إلى ميناء أشدود