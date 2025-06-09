شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 43 جنوب الصعيد.. درجات الحرارة من اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في القاهرة ومحافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها معظم الأنحاء.

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 إلى السبت 14 يونيو 2025، على النحو التالى:

-استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

-يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

-ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

الإثنين 9 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

الثلاثاء 10 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الأربعاء 11 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الخميس 12 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

الجمعة 13 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

السبت 14 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.