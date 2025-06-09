شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، عن حاجتها لشغل الـ وظائف التالية بالتعيين :

• محاسبين (ذكور فقط)

- الشروط:

الحاصلون علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة على الأقل بشرط –

السن : لا يتجاوز 20 عاما

إجادة العمل علي الكمبيوتر

تأدية الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا

أن يكون محل الإقامة بالقاهرة أو الجيزة أو من المناطق القريبة لمقر النقابة العامة

• عمال خدمات معاونة ( ذكور وإناث )

- الشروط:

السن : لا يتجاوز 40 عاما

من الحاصلين على مؤهل متوسط أو بدون مؤهل.

بالنسبة للذكور يشترط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا.

أن يكون محل الإقامة (القاهرة والجيزة) أو من المناطق القريبة لمقر النقابة العامة.



وأوضحت النقابة، أن التعيين لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار، ويُقدم تقرير كفاية عنهم تمهيدا لعملية التثبيت .

• مميزات الوظائف:

- يتم التأمين عليهم طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

- مرتب شهري قدره ( 7000 ) جنيها شامل كافة عناصر الأجر الأساسي والحوافز والبدلات والمنح.

وأشارت إلى أنه يمكن للمهتمين تلتواصل هاتفيا وعبر الواتساب : : 01002158450.