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هيئة البث الإسرائيلية تعلن اعتقال نشطاء السفينة مادلين بميناء أشدود

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هيئة البث الإسرائيلية تعلن اعتقال نشطاء السفينة مادلين بميناء أشدود

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود وعلى متنها 12 ناشطا جرى اعتقالهم بعد منع وصولهم إلى غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم السفينة مادلين، وسحبت السفينة إلى ميناء أسدود.

وألقت مسيرات تابعة للدولة العبرية مادة بيضاء مجهولة الهوية، قبل اقتراب قواربَ سريعة من السفينة، وسط شكوك باقتحام قوات الاحتلال السفينة واعتقال نشطائِها.

وكان نشطاء السفينة قد تحضّروا للأمر بارتداء سترات الإنقاذ، وتحضير جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية، وفقا لبث مباشر من متن السفينة.

مادلين هي السفينة رقم 36 ضمن تحالف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

تحمل السفينة مادلين على متنها اثني عشر ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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