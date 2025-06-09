شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية، أنه من المقرر أن يتم البدء فى صرف مرتبات شهر يونيو الجارى للعاملين بالدولة يوم الأربعاء الموافق 18 من نفس الشهر، قبل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من يوليو المقبل.

المالية: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وعلاوات جديدة بالموازنة الجديدة

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

أشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1 % ، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.