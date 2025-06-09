شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه للموظف المعتدى عليه خلال قرار إزالة وترقيته والان مع تفاصيل الخبر

قرر علاء فاروق وزير الزراعة بسوهاج صرف 25 ألف جنيه للموظف طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي، والذى تم التعدى عليه أثناء قرار إزالة، كما قرر ترقيته استثنائيا وذلك أثناء زيارته له بمستشفى الكوامل الجامعى، برفقة اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .

واطمأن الوزير على صحة المصاب طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي بقرية ونينة الشرقية، حيث قال إنه أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل إحدى السيدات قام نجلبها بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث اصابته، ووجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصاب بعد أن اطمأن عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد ألقت القبض على أحد المواطنين خلال تنفيذ إزالات لإحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية "ونينة" التابعة لمركز سوهاج، بعد اعتدائه على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء تنفيذ إحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أى محاولة للتعدى على موظفى الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام.

